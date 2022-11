Face aux ZFE, La Poste investit 200 millions d’euros dans le verdissement de son parc automobile

Sur la base d’un parc largement décarboné de 42 000 véhicules à faibles émissions en Europe dont 37 000 en France, le groupe La Poste va accélérer la décarbonation du dernier kilomètre. D’une part, en accélérant le verdissement de son parc et, d’autre part, en accompagnant ses prestataires de livraison dans l’usage de véhicules décarbonés. L'objectif étant d'aboutir à une livraison 100 % neutre en carbone à l'horizon 2025.

De l'électrique et des mobilités douces pour faire face aux ZFE

En France, l'accélération du verdissement du parc automobile de Colissimo va représenter un investissement de plus de 200 millions d’euros sur les deux prochaines années. Sur le premier et dernier kilomètre, La Poste mise sur l’électrique et prévoit d’acquérir 8 000 véhicules utilitaires électriques supplémentaires d’ici à 2025. En complément, le groupe souhaite utiliser au moins 1 000 vélos-cargos. L'entreprise a défini des objectifs ambitieux en matière de pollution atmosphérique sur son parc de véhicules détenu en propre. Ses engagements de réduction d’émissions d’oxyde d’azote (- 30 %) et de particules (- 50 %) entre 2015 et 2020 ont été atteints. Pour 2025, La Poste s’en fixe d’encore plus ambitieux avec une baisse de 60 % pour les deux types d’émissions par rapport à 2015.

Afin d’amplifier l’impact de son action vers une logistique plus vertueuse, La Poste s’est également engagé dans une démarche de coopération avec les métropoles pour créer les conditions d’une logistique à moindres émissions. À ce jour, les discussions sont engagées avec toutes les métropoles, et d’ici à la fin de l’année, onze d’entre elles auront adopté une convention de partenariat avec le groupe. Il s’agit des Métropoles de Toulouse, Bordeaux, Lyon, Grand Paris, Montpellier, Brest, Clermont-Ferrand, Le Havre, Grenoble, Aix-Marseille et la ville de Lille.

Un renforcement du parc immobilier de logistique

En parallèle, avec sa foncière La Poste Immobilier, le groupe continue de développer un maillage d’infrastructures immobilières de logistique urbaine pour l’ensemble de ses opérateurs en prenant deux mesures phare :