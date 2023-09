Facom intègre la jeune génération dans sa vision stratégique

Facom a profité de la finale nationale des WorldSkills qui s’est tenue du 14 ou 16 septembre à Lyon pour mettre à disposition des plus de 800 compétiteurs tous les outils nécessaires aux différentes épreuves. En soutenant les épreuves Technologie automobile, Mécanique Véhicule Industriel, Peinture automobile, Maintenance des matériels et Tôlerie-Carrosserie, l’outilleur plus que centenaire souhaite familiariser les futurs professionnels à ses équipements et les forme aux process de demain. Parce que la formation des jeunes et la transmission de son savoir-faire sont essentielles pour l’entreprise, Facom fournit ses équipements et outils aux apprentis et étudiants des filières mécaniques (CFA, GNFA, lycées techniques). Rappelons que la marque soutient également des projets d’écoles d'ingénieurs comme l’ESTACA et sponsorise des compétitions de rallye ou de mécanique.

Distribué dans plus de 120 pays, Facom travaille avec les plus grands distributeurs et vise une croissance ambitieuse sur les années à venir. Aujourd'hui, la stratégie de l’outilleur est de renforcer son positionnement de leader de son environnement digital et durable. Une marque française, plus responsable, respectueuse et engagée, avec un positionnement résolument haut de gamme qui en fait une marque Premium tout en offrant des expériences exclusives à ses utilisateurs. « Notre développement passe également par la digitalisation de nos services. Après la création de notre propre écosystème digital - la Facommunauté - le rendez-vous privilégié des fans de la marque, la numérisation d’un de nos piliers « la garantie à vie » marque un tournant dans les services que nous apportons aux professionnels : plus simple, rapide, et plus verte. » indique Pierre Gaulier, directeur marketing de Facom.