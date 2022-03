Facom s'offre une nouvelle gamme de vêtements professionnels

Crée en 1880, la société familiale Lebeurre est spécialisée dans la confection de vêtements de travail depuis sept générations, sa marque LMA Workwear est un acteur reconnu dans le secteur et propose plus de 3 500 références sur des marchés aussi différents que l’agriculture, l’artisanat, l’industrie, le BTP, la peinture, la cuisine... La marque renouvelle et enrichie chaque année son offre à travers ses services et ses produits. Elle innove régulièrement en concevant et en confectionnant au sein de son propre bureau d’études des vêtements de travail pensés pour les spécificités de chaque type de métiers.

A la recherche d’une entreprise partageant les mêmes exigences de qualité et de service apporté à sa clientèle, l’outilleur Facom à trouver chez Lebeurre son pendant dans l’habillement professionnel. Et aussi un partenaire apte à fournir des habits de qualité, résistants, confortables et véhiculant une image dynamique et moderne comme l’entendent les nouvelles générations.

Aujourd’hui Facom et LMA Workwear, avec un objectif conjoint d’associer leurs expertises et leur notoriété, présentent une collection de vêtements haut de gamme, notamment adressée aux professionnels des secteurs de l’automobile et de l’aéronautique, mais aussi, pourquoi pas, du grand public. Un catalogue de 20 produits (vêtements et accessoires) pour hommes est disponible. La livraison est programmée pour la fin du mois de mai 2022, chez les distributeurs partenaires des deux marques.