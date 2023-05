Familial et abordable : le Dacia Duster reste un SUV iconique

Le Dacia Duster, qui a fait son apparition dans le monde automobile en 2010, incarne parfaitement les valeurs de la marque Dacia. Essentiel et cool, le Duster propose des solutions malignes et une grande capacité de chargement. Robuste et tourné vers l'outdoor, il est disponible en quatre roues motrices avec une garde au sol élevée pour accompagner les amateurs d'activités en plein air.

Un modèle emblématique

« Duster est le modèle emblématique de notre marque », explique Sylvain Coursimault, directeur marketing France de Dacia. « SUV familial le plus accessible du marché, il permet à nos clients d’assurer leurs trajets quotidiens de manière très confortable, efficace et économique. Avec ce positionnement unique sur le marché, Duster est l’un des modèles qui fidélisent le plus ses clients lors de leur renouvellement de véhicule. Il attire aussi chaque année de plus en plus de nouveaux utilisateurs, puisque 6 clients sur 10 affirment ne pas avoir hésité avec un autre modèle du marché ».

De nouvelles fonctionnalités pour séduire toujours plus

Renouvelé en 2017, le Duster a su préserver son ADN tout en étant encore plus abouti, renforçant ainsi son statut de best-seller. En 2021, il offre de nouvelles fonctionnalités telles qu'une console centrale haute avec un accoudoir coulissant, deux systèmes multimédias avec un écran de 8 pouces et une boîte de vitesses automatique EDC à double embrayage. En 2022, il intègre le nouvel emblème Dacia Link et de nouveaux aérateurs plus modernes dans le cadre de la nouvelle identité de marque. En 2023, la nouvelle version Extreme est désormais disponible chez les concessionnaires, tandis que les barres de toit modulables font leur apparition dans la gamme Duster à partir de la version Journey. Au cours des six dernières années, cette nouvelle génération a enregistré 208 236 unités vendues.

Le Dacia Duster est le SUV le plus vendu en France

Reconnu pour ses capacités tout-terrain exceptionnelles, le Dacia Duster offre une garde au sol de 217 mm en 2 roues motrices et de 214 mm en 4 roues motrices, un angle ventral de 21°, un angle d'approche de 30° et un angle de fuite de 34° en version 4x2 et de 33° en version 4x4.