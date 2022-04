Fassenet Matériaux s’appuie sur Fraikin

Après avoir longtemps géré en interne sa flotte de véhicules, Fassenet Matériaux a décidé de faire appel à Fraikin, spécialiste de la LLD de véhicules industriels et commerciaux, pour limiter ses dépenses et prévoir sur le long terme ses coûts logistiques.

Aujourd’hui, la flotte de l’entreprise, composée de deux poids lourds et une fourgonnette est louée et gérée intégralement par Fraikin Besançon. Au-delà de la mise à disposition des véhicules en LLD, le contrat souscrit auprès du loueur permet à l’entreprise de bénéficier d’un panel de services associés comme la gestion de l’entretien et de la maintenance des véhicules, ainsi que le respect de la réglementation et de ses évolutions.

Notons qu’en cas de réparation sur un véhicule, Fraikin fournit un véhicule de remplacement à l’entreprise. Ainsi, Fassenet Matériaux ne souffre d’aucune rupture de son activité. « Fraikin nous accompagne dans la gestion de nos camions de livraison depuis plusieurs années. Après avoir longtemps géré la flotte en interne, je me suis rendu à l’évidence : c’est une perte de temps et d’énergie et un véritable gouffre financier. Ma fonction n’est pas d’entretenir un camion. Grâce à Fraikin, je peux me focaliser sur mon cœur de métier et m’alléger mentalement. Et dès le 1er janvier, je sais ce que me coûteront mes camions jusqu’à fin décembre, sans mauvaise surprise en cours d’année. Le moindre problème est pris en charge par Fraikin, l’accompagnement est full service. Il n’y a donc pas de surplus financier et je peux maîtriser mon budget », explique Bruno Fassenet, dirigeant de l’entreprise éponyme.