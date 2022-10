« Fast Track » : l’astuce de Renault pour livrer plus rapidement son SUV citadin Captur

L'univers des parcs d'attractions ou des grands aéroports internationaux semble avoir inspiré Renault. Pour réduire le plus possible les délais de livraison de ses véhicules – à succès –, le constructeur français a mis au point une petite astuce : l'offre « Fast Track ». Un programme garantissant la remise des clés d'un véhicule neuf sous 30 jours seulement.

Déjà mise en place dans le réseau pour le SUV-coupé Arkana cet été et fortement inspirée d'une pratique installée chez Dacia depuis un an maintenant – afin de faire face à l'allongement des délais de livraison suite à la pénurie de semi-conducteurs qui a frappé l'industrie automobile – l'offre « Fast Track » se singularise par la livraison d'un véhicule aux caractéristiques standardisées.

Pour être livrés rapidement, les clients renoncent en effet à choisir la finition de leur véhicule. Ils n'ont qu'à trancher entre les deux seules motorisations ouvertes à la commande et les trois coloris proposés par le constructeur. En restreignant les possibilités de personnalisation à leur strict minimum, ce dernier parvient à produire davantage de véhicules et ce plus rapidement. Dès leur sortie d'usine, les Captur ou Arkana Fast Track sont stockés au plus près des marchés à servir avant d'être affectés aux clients réservataires.

Le Renault Captur Fast Track privilégie les motorisations électrifiées

Dans le cas du Renault Captur, l'offre du constructeur est basée sur la finition « Techno » (milieu de gamme) enrichie de quelques équipements d'habitude optionnels comme la roue de secours, la peinture bi-ton, la tablette mutimédia tactile de 9,3 pouces, le combiné d'instrumentation numérique de 10 pouces et le chargeur à induction. Côté présentation, le véhicule est livrable en bleu, gris ou blanc.

Sous le capot, les clients ont la possibilité d'opter pour la nouvelle motorisation mild-hyrid 140 ch du groupe Renault ou le bloc E-Tech Hybrid 145 ch (combinant un moteur thermique, deux petits blocs électriques et une transmission multimode) déjà éprouvé sur le modèle.

Côté tarifs, le Renault Captur Fast Track Techo mild-hyrid 140 ch est proposé à 30 000 euros (ou 280 euros/mois, après un premier apport de 3 000 euros dans le cadre d'une offre de LLD sur 49 mois), tandis que la version E-Tech Hybrid 145 ch est affichée à 32 900 euros (ou 300 euros/mois en LLD selon les conditions détaillées précédemment).