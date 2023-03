Fatec est élu « champion de la croissance 2022 » par Les Echos

Le fleeter a connu en 2022, et pour la cinquième année consécutive, une croissance exponentielle principalement tirée par une croissance organique de son activité de gestion technique, notamment des collectivités et administrations publiques.

Fatec Group a vu son chiffre d’affaires augmenter de 14 % en 2022, à 14,5 millions d'euros. Entre 2018 et 2021, le taux de croissance annuel moyen s’établit à 30 %. Une performance qui vaut à l'entreprise de figurer dans le palmarès « Les champions de la croissance 2022 », publié par Les Echos, et qui s’appuie sur une croissance organique, le développement de nouvelles prestations comme son offre de conseil en mobilité ainsi que dans l’accompagnement de la transition énergétique.

L'an dernier, le fleeter a franchi le cap des 125 000 véhicules, soit 229 % d’augmentation en cinq ans, et atteint 111 millions de facturations. Une croissance portée par des effectifs en hausse puisque la société, qui a aussi obtenu la certification Great Place to Work, compte aujourd'hui 175 salariés (soit 140 % d’augmentation sur les cinq dernières années).

« Fatec Group a atteint ses objectifs de croissance sur 2022 grâce à l’implication de nos équipes et notre volonté d’accompagner toujours plus étroitement les entreprises dans leurs enjeux de mobilité et leurs ambitions de verdissement avec un conseil sur-mesure. Cette belle croissance de 14 % et les nouveaux marchés sur lesquels nous pouvons évoluer nous font avancer avec confiance en 2023 », commente Théophane Courau, président de l'entreprise.