Fatec Group certifié Great Place to Work

Délivrée à l’issue d’une étude réalisée auprès des salariés, sous la forme d’un questionnaire de 60 questions, la certification Great Place to Work est attribuée si, a minima, 60 % des collaborateurs répondent et que les résultats sont positifs à plus de 60 %. Dans le cas de Fatec Group, 86 % des salariés ont participé et permis de récompenser l’entreprise pour sa qualité de vie au travail.



Dans le détail, le fleeter s’engage depuis des années en faveur du bien-être en entreprise, car, sa raison d'être – « agir pour une mobilité responsable et viser le bien commun » – commence au sein de la structure. Le groupe a notamment modernisé son site avec la construction d’un nouveau bâtiment, inauguré fin 2021, et a également mis en place des actions clés telles que l’actionnariat pour les salariés ou encore des solutions de mobilité alternatives avec l’instauration du forfait mobilités durables.

« Nous sommes ravis d’avoir décroché la certification Great Place to Work, qui atteste du niveau de bien vivre de nos équipes et de leur engagement au sein de notre structure. Nous avons à cœur de faire grandir notre entreprise en renforçant toujours davantage la satisfaction de nos collaborateurs dans la relation employeur-employé », commente Théophane Courau, président de Fatec Group.