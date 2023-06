Fatec Group : de PME à ETI, une décennie rimant avec le succès

Issue du rachat d’AON Auto par Théophane Courau, Fatec Group est passée d’une PME marseillaise d’une quarantaine d’employés et 33 000 véhicules gérés, à une véritable ETI multipliant par quatre son chiffre d’affaires, avec 180 collaborateurs et 135 000 véhicules gérés, et reconnue nationalement sur son marché par plus de 200 clients pour son expertise métier et sa capacité à répondre aux enjeux en perpétuelle évolution de la mobilité professionnelle. « Ces dix dernières années, Fatec Group a multiplié par 4 son volume. Sur les dix prochaines années, nous souhaitons multiplier par 4 son impact », déclare Théophane Courau, président. Interview...