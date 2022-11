Fatec Group nomme sa nouvelle responsable marketing

Issue de l’École Supérieure de Commerce de Montpellier, diplômée en Marketing International, Carine Suffys possède plus de 20 ans d’expérience dans le marketing, tant produit qu’opérationnel et stratégique, sur des secteurs variés aussi bien B2B que B2C. Elle a commencé sa carrière sur le terrain pour Gillette avant de rejoindre les cafés Legal comme chef de produit, puis Panini France comme responsable marketing opérationnel. Elle a ensuite multiplié les postes de responsable marketing global au sein de plusieurs entreprises et a aussi lancé une startup en cosmétiques.



En tant que responsable marketing de Fatec Group, et sous la direction de Mathilde Courau, directrice générale, Carine Suffys aura pour mission d'asseoir le positionnement du fleeter, aussi bien en travaillant sur le contenu de l'offre et son alignement avec les attentes du marché, que sur ses leviers de promotion. Une de ses priorités consistera notamment à accompagner le déploiement de la récente offre de mobilité responsable du groupe et sa mise en valeur.



« Je suis ravie de rejoindre Fatec et de mettre mon savoir-faire en marketing et mon tempérament entrepreneurial au service des projets du groupe. C'est une entreprise avec de belles valeurs et de vrais atouts différenciants. Mon objectif est d’aller encore plus loin dans les solutions apportées aux besoins de nos clients, pour donner les moyens à l’entreprise d’atteindre de nouveaux jalons. Cela passera par exemple par la mise en avant des offres de mobilité responsable, comme notre nouvelle prestation d’accompagnement sur les zones à faibles émissions avec ZFE Fleet Mapper », déclare Carine Suffys.



« Fatec Group connaît une belle croissance et un développement important de ses activités. L’arrivée de Carine tombe à point nommé pour renforcer la structure de notre équipe marketing, et nous permettre d’apporter des offres et des réponses toujours plus pertinentes sur le marché de la gestion de flotte », complète Mathilde Courau.