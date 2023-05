Fatec Group renouvelé par l'Ugap pour la gestion des flottes automobiles publiques

Quatre ans après avoir remporté l'appel d'offres, Fatec Group est conforté auprès de l'Ugap et voit son contrat renouvelé sur le marché "Gestion de flottes". Depuis les accords passés en janvier 2019 pour les véhicules légers, le nombre de voitures gérées pour le compte des clients de l’Ugap (administrations de l’État, établissements de santé, collectivités territoriales) a augmenté de 25 % pour s’établir à 18 000 unités. Une évolution rencontrée également pour la gestion des véhicules industriels, à haute technicité, depuis novembre 2018. « Plus de 150 clients ont déjà souscrit une prestation de gestion de flotte Fatec auprès de l’Ugap », précise Olivier Rougetet, chef du département marketing véhicules.

Des contrats plus ouverts et étoffés

Le nouveau contrat, qui entrera en vigueur en juillet 2023, sera aussi plus complet. L’offre de gestion de flotte opérée par Fatec Group comprend les prestations mécaniques, la carrosserie, les contrôles réglementaires (dans le cas des VI), les pneumatiques, le dépannage-remorquage, et en option les cartes énergies (carburant et électrique), le télépéage, la revente, la télématique (pour les VL) avec des partenaires (Kuantic, SoFleet) ainsi que de l’autopartage (Openfleet). À cela vont s'ajouter de nouvelles fonctionnalités. « Sur nos deux marchés, véhicules légers et industriels, nous ferons bénéficier les clients de l’Ugap de notre outil Mobipilot, explique Théophane Courau, président de Fatec Group. Il leur donnera accès à leurs propres données techniques pour les analyser et ainsi optimiser la maintenance de leurs véhicules. »

Par ailleurs, l’accès des clients du secteur public à la prestation de gestion des véhicules industriels est simplifiée. Désormais cette partie du marché sera exécutée directement par l’Ugap, comme c’est déjà le cas pour celle relative aux véhicules légers. Autrement dit, moins de formalités et davantage de sécurité juridique.