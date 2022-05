Fatec Group s’internationalise via un partenariat avec Holman

Fatec Group officialise un partenariat avec Holman pour élargir le périmètre de ses solutions à l’Europe et à l’Amérique du Nord. « Grâce à ce partenariat, Fatec Group et Holman font désormais bénéficier les gestionnaires de flottes multi-pays de leurs solutions de gestion de flotte tout en leur permettant de mieux contrôler leurs coûts d'exploitation », pointent les deux groupes par voie de communiqué.

Fatec Group et Holman font valoir un rayonnement global sur trente pays

« Exploiter une flotte multi-pays nécessite de savoir s’adapter et de relever des défis qui deviennent de plus en plus complexes à l'échelle mondiale. Notre partenariat stratégique avec Holman nous permet d’offrir davantage de flexibilité aux gestionnaires de flottes multinationales », précise Théophane Courau, président directeur général du groupe Fatec, avant de poursuivre : « Au-delà de la simple gestion transactionnelle, l'analyse des données de la flotte, associée à des recommandations d'actions correctives, est essentielle pour maximiser les retours sur investissement d'une flotte. Notre collaboration avec Holman renforce la valeur de notre savoir-faire et étend la couverture géographique dans laquelle nous pouvons le proposer ».

Les deux groupes sont présents en France, au Benelux, en Allemagne, au Royaume-Uni, et dans tous les pays d'Amérique du Nord. Par le biais d’un réseau d’alliances stratégiques, ils couvrent en fait trente pays et répondent aux besoins de clients ayant une flotte locale, nationale ou internationale.

Cibler le segment des flottes multinationales

« Notre partenariat avec Fatec Group nous permet de mutualiser nos compétences, nos solutions de gestion de flotte personnalisées et nos outils analytiques puissants, afin de répondre aux besoins des flottes multinationales », résume Rick Tousaw, Executive Vice President & Chief Commercial Officer chez Holman.

