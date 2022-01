Fatec renforce sa croissance digitale

« La collecte et l’exploitation des données liées à la mobilité nous permettent de valoriser les informations pour accompagner nos clients dans leur transition énergétique et d’optimiser leur gestion de la flotte » fait valoir Théophane Courau, président de Fatec Group. Compte tenu de ce constat et afin d’atteindre ses enjeux digitaux, l’entreprise forte de plus de 30% de croissance en 2021, vient de constituer une équipe digitale internalisée. Englobant trois entités – comprenant les Product Owners et développeurs, le département l’infrastructure et sécurité et enfin la division data scientists –, elle sera pilotée par Marius Bourret, promu au poste de directeur des systèmes d’information en octobre 2021.

Organisation et expérience

Membre du comité de direction et à la tête de l’équipe digitale de 15 personnes, Marius Bourret a pour mission d’administrer les budgets IT ainsi que d’anticiper les changements, besoins et politiques à mettre en place grâce à une veille continue sur les nouvelles technologies. Il gère aussi les risques de sécurité informatique et d’intégrité des données (PSSI et RGPD), supervise les projets d’évolutions SI jusqu’à leur mise en œuvre et participe à l’élaboration de nouvelles offres commerciales comme de solutions novatrices pour pallier la cybercriminalité. Une tâche dans laquelle il sera assisté par Franck Gavand, nommé Data Manager en janvier 2022. Ce dernier devra également assurer la qualité et la fiabilité des données ainsi que l’intégration et l’export de celles du système d’information (SI).