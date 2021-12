Faurecia précise ses ambitions sur la mobilité hydrogène

À l’occasion d’un tech day, organisé dans ses locaux de Nanterre le 13 décembre 2021, Faurecia a fait le point sur certaines de ses innovations qui vont monter en puissance d’ici à 2025 et équiper un nombre croissant de modèles de constructeurs.

L’équipementier a notamment rappelé son engagement dans les technologies hydrogène, déjà concret avec cinq clients : Stellantis (les VUL Expert, Jumpy et Vivaro seront commercialisés en 2022), Renault et Hyvia, SAIC pour les camions suite au rachat de CLD, et Hyundai, aussi pour le PL (1 600 camions à la route et un objectif de 10 000 réservoirs à livrer à terme). « D’ici à 2030, l’objectif est de réduire le coût du stockage de l’hydrogène par quatre », explique Agnès Deleury, responsable marketing des programmes H2, tout en précisant que la production est pour l’heure localisée à Châteauroux, mais qu’une usine dotée d’une capacité de production de 100 000 réservoirs par an verra le jour en 2023 à Allenjoie (25). En plus de l’Europe, d’autres développements sont prévus en Chine. Et si le marché américain est encore timide sur cette énergie, Faurecia y voit un gros potentiel par le biais des pick-up. On peut rappeler que via sa BU Seating, Faurecia est déjà référencé chez Ford pour le best-seller F-150.