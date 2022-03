Faurecia promeut Michel Favre à la tête de Hella

Faurecia (actuellement Forvia) annonce plusieurs nominations au sein de son top management.

A compter du 1er juillet 2022, Olivier Durand est nommé vice-président exécutif et directeur financier du groupe. Il succède à Michel Favre qui est nommé par le Shareholder Committee de Hella, directeur général de Hella, toujours à compter du 1er juillet 2022. Olivier Durand continuera de diriger l'activité Clarion Electronics.

Par ailleurs, à compter du 1er avril 2022, Olivier Lefebvre est nommé vice-président exécutif « Clean Mobility ». Il succède à Yves Andres qui rejoint le board de Hella et prend la tête de l’activité « Lighting ». Olivier Lefebvre est actuellement senior vice-président en charge de la division « Seat Structure and Systems » au sein de l’activité « Seating ».

En outre, à compter du 1er juin 2022, Christopher Mokwa est nommé vice-président exécutif en charge de la transformation digitale. Christopher Mokwa a actuellement la charge de la stratégie de Hella, ainsi que du M&A et du digital.

Un top management qui s'adapte au nouveau périmètre Faurecia Hella

« Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui plusieurs nominations importantes à des postes stratégiques au sein de notre Comité exécutif. Alors que Michel Favre s'installe en Allemagne pour prendre le rôle clé de directeur général de Hella, je tiens à le féliciter pour ses nouvelles fonctions et à le remercier très chaleureusement pour ses contributions majeures au sein de Faurecia, qui ont été déterminantes pour faire du groupe un leader technologique solide et durable. Olivier Durand, fort de sa précieuse expérience internationale en matière de finances et de commerce, s'appuiera sur ses réalisations pour mettre en œuvre la prochaine phase de notre stratégie de croissance. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à Olivier Lefebvre et Christopher Mokwa au sein de notre Comité exécutif. Olivier s'appuiera sur sa profonde expertise industrielle pour diriger notre activité Clean Mobility dans la transition vers la mobilité zéro-émission. Le parcours et l'expérience de Christopher font de lui un candidat idéal pour mener nos ambitions en matière de digitalisation et accélérer la transformation de Faurecia dans un environnement en pleine mutation. Enfin, je tiens à remercier Yves Andres pour le leadership qu’il a exercé au sein de l'activité Clean Mobility et sa contribution à notre Comité exécutif. Je sais qu'il apportera une énergie et une expérience précieuses à son nouveau rôle de vice-président exécutif de l’activité Lighting de Hella », commente Patrick Koller, directeur général de Faurecia.

