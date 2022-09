FCA Bank devient le financeur d’ElectricBrands

FCA Bank et la jeune entreprise allemande ElectricBrands viennent d’annoncer un accord en matière de financement. La banque fournira ses services de financement, d’assurance et de mobilité aux distributeurs et clients finaux de ce nouveau constructeur.

FCA Bank vient d’annoncer un nouveau partenariat avec la jeune entreprise allemande ElectricBrands. Cette dernière propose un scooter électrique baptisé Nito, une micro-citadine électrique Evetta semblable à l’Isetta-BMW des années 50, ainsi qu’un petit utilitaire modulaire dénommé XBus. Ce dernier évoque également dans son allure le Volkswagen Combi T3 des années 70. L’accord passé avec ElectricBrands couvre l’Europe et concerne les services financiers, l’assurance et les offres de mobilité. FCA Bank sera le partenaire financier des distributeurs du constructeur et proposera ses solutions aux clients finaux.

XBus disponible en 2023

Avec cet accord, ElectricBrands prépare l’arrivée sur le marché de son XBus, qui devrait être commercialisé l’année prochaine. Ce petit véhicule électrique se situe dans la catégorie L7e. Il dispose d’une plateforme modulaire, qui repose sur deux châssis différents. Le premier est adapté à la route et le second se destine au tout-terrain. Sur chacune de ces bases, il peut accueillir plusieurs types de carrosseries, allant du pick-up au camping-car, en passant par un fourgon ou un minibus. Il possède une batterie composée de plusieurs packs, qui peuvent être ajoutés selon les besoins des clients. Un module solaire installé sur le toit complète la fourniture d’énergie. Aucun tarif n’est annoncé pour le moment mais plusieurs distributeurs ont déjà été nommés en France, à l’image du groupe Vulcain et de Jain Lain Mobilités.