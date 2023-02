FCA Bank devient le financeur européen de Cake

FCA Bank poursuit sa stratégie d’accords passés avec divers acteurs de la mobilité. La firme devient le financeur de la marque suédoise de deux-roues électriques Cake. Connue pour ses créations au design particulier, la firme Cake propose plusieurs véhicules, qui vont du vélo à assistance électrique à la moto tout-terrain (équivalent 125 cm3). Ce partenariat s’étend à tous les marchés européens sur lesquels les deux acteurs sont présents. Déjà actif en France et au Royaume-Uni, cet accord devrait bientôt s’appliquer en Italie, en Espagne et en Allemagne. FCA Bank proposera donc aux clients de Cake toute une gamme de financements « innovants et flexibles ». L’objectif consiste à faciliter l’adoption de tous les modèles de la gamme, positionnés sur le segment premium, à des tarifs élevés. Ces différents deux-roues s’adressent aux particuliers et aux professionnels.

Elargir la présence de FCA Bank dans le deux-roues

La gamme Cake compte des modèles conçus pour les particuliers et pour les flottes, avec une large ligne d’accessoires. Dotés d’un design très travaillé et positionnés à des tarifs élevés, ces deux-roues doivent aujourd’hui lutter contre des produits mieux placés financièrement. Déployer des formules locatives pourrait donc aider la marque à placer ses engins plus facilement. « Le financement est un outil essentiel pour Cake afin de pouvoir rendre nos véhicules accessibles à nos clients. L’approche de Cake est de poursuivre des cycles de vie de produits de haute qualité et plus longs, nous avons besoin d’un partenaire qui comprenne et soutienne cela » explique Stefan Ytterborn, Pdg et fondateur de Cake. « Pour la Banque, c’est également une nouvelle étape dans son processus de croissance, puisqu’elle élargit et renforce sa présence dans le monde des deux roues » souligne Giacomo Carelli, Pdg de FCA Bank. En effet, l’établissement financier a récemment noué un accord avec la jeune firme ElectricBrands, qui produit de petits scooters et utilitaires électriques.