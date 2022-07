FCA Bank et Sofinco lancent Rapido Groupe Finance avec le Groupe Rapido

FCA Bank et Sofinco (Crédit Agricole Consumer Finance) viennent de signer un accord avec le Groupe Rapido pour créer Rapido Groupe Finance. Ce nouvel établissement financier couvrira le marché du camping-car au niveau européen. Cette alliance intervient sur un marché en plein développement depuis plusieurs années sur les grands marchés européens. Rapido Groupe Finance proposera des services financiers aux distributeurs des marques du Groupe Rapido ainsi qu’aux clients finaux. Cet organisme financier devrait permettre d’offrir des services plus adaptés aux besoins des concessionnaires et des acquéreurs de camping-cars.

Dix marques au sein du groupe

Le Groupe Rapido est l’un des grands fabricants européens de camping-cars et de véhicules de loisirs. Cette firme française a été fondée en 1948 et compte aujourd’hui 10 marques présentes sur des segments complémentaires. Ainsi, les marques Rapido, Itineo, Fleurette, Florium et Giottiline se concentrent sur les camping-cars. Les vans et fourgons aménagés, qui rencontrent un succès croissant auprès des clients, sont proposés sous les marques Campérêve, Dreamer, Stylevan, Westfalia et WildAx. Ces véhicules reposent sur des bases fournies par plusieurs constructeurs, dont le groupe Stellantis, qui est aussi un partenaire de Sofinco.