febi lance une gamme de liquides

Cette nouvelle offre du distributeur allemand se compose de plus de 250 références correspondant à des produits conformes aux réglementations et aux spécifications des constructeurs. Des huiles moteur à faible viscosité garantissant le bon fonctionnement des systèmes anti-pollution des dernières motorisations aux huiles de transmission pour boîtes de vitesses mécaniques et automatiques (normes ATF) en passant par le liquide de refroidissement et le liquide de frein, la gamme de liquides febi comprend également des produits spécifiques tels que l’AdBlue, les graisses, les kits de vidange BVA, …..

Pour « coller » à l’évolution du marché et son lot régulier de nouveautés, le distributeur complète son offre de liquides, chaque mois avec de nouvelles références afin de garantir aux réparateurs le bon produit, au bon endroit et au bon moment.

L’intégralité de la gamme de liquides febi est conditionnée dans des bidons en polyéthylène recyclables, avec poignée encastrée et bande de vision du niveau de remplissage facilitant leur utilisation. Comme pour les 70 000 autres références au catalogue en ligne de bilstein group, la gamme de liquides febi est accessible grâce à l’outil d’identification Partsfinder du groupe.