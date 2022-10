La Feda lance une opération de recrutement pour les métiers du VI sur les réseaux sociaux

« Malgré des salaires attractifs et des emplois assez variés sur tout le territoire français, la filière véhicules industriels ne parvient pas à recruter », s’inquiète la fédération des distributeurs de pièces détachées. Soucieuse de pouvoir répondre à ce défi de recrutement, elle est allée à la rencontre de jeunes au sein de différents établissements scolaires afin de faire la promotion des métiers VI. À la suite de ces rencontres, la commission VI a fait le constat qu’il fallait trouver une solution pour toucher un maximum de jeunes de 13 à 20 ans, rarement tournés vers la filière camion.

Le choix s’est donc porté sur les réseaux sociaux et la production de deux clips. Ainsi, la Feda vient de présenter deux courtes vidéos, mettant en scène une fille et un garçon, qui seront diffusés sur les réseaux sociaux (TikTok, Facebook, Instagram, Teads, Snapchat, YouTube) à partir du 18 octobre et pour trois semaines.

À la fin de ces deux clips d’une vingtaine de secondes, les jeunes peuvent « swiper » afin d’être renvoyés sur un site dédié à l’opération de recrutement. La fédération collectera l’ensemble des coordonnées des postulants qu’elle transmettra aux services RH de ses adhérents qui pourront ensuite recontacter les différents candidats.

Rejoins nous! from Mathieu Séguran on Vimeo.