FedEx Express électrifie sa flotte avec 98 eSprinter de Mercedes-Benz Vans

FedEx a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’échelle mondiale d’ici 2040 et vise à électrifier progressivement l’ensemble de sa flotte de collecte et de livraison.

Fortement demandeur en matière de mobilité intra et interurbaine 100% électrique, le secteur des services de messagerie express et de colis connaît une forte croissance ces dernières années. Engagé dans la transition de sa flotte depuis 2014 avec l'achat des premiers Mercedes Vito E-Cell, FedEx Express a passé fin 2022 une nouvelle commande de véhicules "zéro émission" auprès du constructeur allemand. Ainsi, 98 eSprinter logotés FedEx Express seront successivement mis en service au Royaume-Uni, en Espagne, en France et aux Pays-Bas. Le spécialiste de la livraison a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’échelle mondiale d’ici 2040 et vise à électrifier progressivement l’ensemble de sa flotte.

« Je suis heureux que notre eSprinter 100% électrique aide FedEx Express à atteindre ses objectifs en matière d’enlèvement et de livraison de colis sans émissions locales. La fiabilité et l’orientation client sont des valeurs importantes, tant dans la logistique que dans la fabrication de véhicules. Mercedes-Benz Vans partage clairement ces valeurs », commente David Perdomo Hollatz, directeur ventes et marketing Mercedes-Benz Vans, région Europe & Allemagne.