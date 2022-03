Ferodo lance ses plaquettes à technologie Fuse+

Fruit de plus de trois années de recherche et développement au centre technique britannique de la marque, les plaquettes Ferodo de technologie Fuse+ se caractérisent par une combinaison unique de plus de 20 composants assemblés avec précision et agissant de concert pour offrir des performances de freinage de premier ordre.

Il s’agit d'un nouveau matériau de friction très avancé qui allie la puissance de freinage fiable et performante des formulations à faible teneur en acier aux caractéristiques de confort des matériaux organiques sans amiante (NAO). De plus, cette composition innovante de la friction autorise une longévité accrue des plaquettes et des disques, une réduction de la poussière et une qualité certifiée équivalente à celle des équipements d'origine.

Les plaquettes de frein Ferodo de technologie Fuse+ sont disponibles dès à présent pour près de 100 modèles de véhicules haut de gamme des principaux constructeurs automobiles européens, dont Audi, BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen. Chaque jeu de plaquettes est conditionné avec tous les accessoires nécessaires pour assurer une installation rapide et facile.