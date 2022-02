Ferrari publie une marge record de 35% pour 2021 !

En fort contraste par rapport au secteur automobile, Ferrari présente de très bons résultats financiers au titre de l’exercice 2021. Le chiffre d’affaires s’établit à 4,3 milliards d’euros, en hausse de 23,4% par rapport à 2020 (et même de 13,4% par rapport à 2019). Le résultat net a été multiplié par quatre, passant de 217 à 833 millions d’euros. L’Ebitda ressort à 1,5 milliard d’euros et la marge à 35,9%, de quoi faire pâlir Tesla, ne parlons pas des autres constructeurs.

11155 ventes dans le monde en 2021

Ces indicateurs financiers de haute tenue sont à rapprocher avec le volume de ventes, 11155 immatriculations, en progression de plus de 22% par rapport à 2020 (et de plus de 10% par rapport à 2019). La croissance se vérifie sur les principaux marchés mondiaux, avec une mention spéciale pour la Chine et les Etats-Unis.

Une nouvelle année de croissance attendue en 2022

« Les résultats financiers record de 2021 démontrent une nouvelle fois la consistance de notre business model. Notamment notre pilotage fin de la croissance dans le strict respect de l’exclusivité », déclare Benedetto Vigna, administrateur délégué de Ferrari, qui souligne le niveau exceptionnel de la marge d’Ebitda (35,9%) et donne rendez-vous le 16 juin 2022 pour le « Capital Markets Day » qui donnera des précisions sur le plan stratégique de la marque, notamment pour l’électrification et la gestion des datas.

Pour 2022, la guidance table sur un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros et sur un Ebitda compris entre 1,65 et 1,70 milliard d’euros, avec un free cash flow de 600 millions d’euros. Le taux de distribution sera élevé, au-dessus de 4,50 euros par action. Des prévisions jugées prudentes car le consensus des analystes table sur de meilleures performances. Par conséquent, malgré ces performances, l’action est restée stable, bien au-dessus de 200 euros néanmoins.