Férréol Mayoly annonce son départ d'Arval et du groupe BNP Paribas

L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux et non par voie de communiqué. Dans un post publié mercredi 22 mars 2023 sur LinkedIn (voir plus bas), Férréol Mayoly, directeur général d'Arval France depuis 2018, indique qu'il va « quitter prochainement cette belle entreprise et plus largement BNP Paribas ».

Entré chez BNP Paribas en 2003 et transféré chez Arval en 2008, ce polytechnicien est « convaincu qu’Arval est promis à un très bel avenir. Je suivrai donc avec beaucoup d’intérêt ce que l’entreprise va devenir, sous la direction d’Alain van Groenendael, et de Sarah Roussel pour la France ».