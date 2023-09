Fest Auto en dit plus sur les tarifs et la distribution de son fourgon électrique e-Box M

L'arrivée du Fest Auto e-Box M sur le marché français des véhicules utilitaires légers zéro émission approche à grands pas. À l'occasion du salon automobile de Lyon - qui réunit constructeurs et distributeurs automobiles - la jeune marque fondée à Singapour en 2019 a précisé quels vont être ses partenaires en charge de la commercialisation de son premier véhicule.

L'annonce de cette liste, composée de « groupes historiques de la distribution automobile dans l’Hexagone », est revenue à Pascal Michoud, directeur du réseau Fest. En pratique, le constructeur va très prochainement être distribué par les groupes Bauer « sur une partie de la région parisienne » - via sa nouvelle branche de mobilité « Dock B by Bauer Paris », créée en 2023 à Saint-Ouen - De Willermin « dans la vallée du Rhône et jusqu'à Marseille », Suma du côté « de Lyon et du nord de la capitale des Gaules » et, enfin, Cavallari sur la Côte d'Azur.

Un fourgon électrique sous la barre des 30 000 euros HT

« D'autres acteurs reconnus sont en train de rejoindre ce réseau grandissant afin de couvrir rapidement les principales métropoles du pays », souligne encore Fest dans un communiqué. Pour mémoire, la marque s'est également associée à Feu Vert pour assurer l'entretien de son utilitaire électrique.

Les distributeurs nommés, la commercialisation du Fest e-Box M est imminente. Proposé à la vente dès le mois d'octobre, le petit fourgon de 4,5 mètres de long offrant 5,2 m³ de volume de chargement va être étiqueté à 29 900 euros hors taxes.

Un tarif plutôt compétitif pour la catégorie donnant accès à un véhicule doté de deux blocs électriques de 30 kW (40 ch) et 60 kW (80 ch) ainsi que d'une batterie lithium-fer-phosphate de 42 kWh permettant de parcourir jusqu'à 270 kilomètres entre deux charges complètes. Un organe par ailleurs garanti 5 ans, comme le modèle.