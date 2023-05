Fest confie l'entretien de ses VUL électriques à Feu Vert

L'enseigne spécialisée dans l'entretien automobile noue un partenariat stratégique avec Fest, entreprise basée à Singapour et spécialisée dans le développement de véhicules utilitaires légers électriques et de solutions digitales de gestion de flotte.

Ce partenariat doit permettre aux propriétaires de véhicules Fest d'avoir un accès facile à des services d'entretien et de réparation rapides en France et dans d'autres régions où Feu Vert est présent. Dans le cadre de cet accord, l'entreprise singapourienne va fournir le même niveau de support qu'à ses concessionnaires agréés, notamment en formant les collaborateurs de Feu Vert et en leur apportant le soutien technique nécessaire. « Ce partenariat avec Fest est une étape importante pour Feu Vert, qui poursuit son programme consistant à nouer des partenariats avec des acteurs de la mobilité électrique. Nous sommes convaincus que notre collaboration avec Fest nous permettra d'élargir notre offre de services et de répondre aux besoins croissants de nos clients en matière de mobilité durable », indique Vincent Claisse, directeur marketing de Feu Vert. Avec cet accord, Fest fournira également à l'enseigne la documentation technique et les pièces détachées nécessaires pour assurer l'entretien des véhicules de la marque.

« Fest est pleinement conscient que pour devenir un acteur significatif du marché et réussir à électrifier largement les flottes en France avec ses véhicules, cela passe non seulement par une offre produit cohérente et disponible, mais aussi par un service après-vente rapide et efficace, point absolument crucial pour les professionnels. Ce partenariat avec Feu Vert va dans ce sens et vise à proposer des services de qualité, au plus près de nos clients, sur un large territoire grâce à l'expertise et au réseau de Feu Vert, en complément de notre propre réseau », conclut Pascal Michoud, directeur réseau Fest en France.