Festival de Cannes : Une flotte de 163 BMW mobilisée pour la 75e édition

Renault cède la place à BMW. Partenaire historique du Festival de Cannes, le constructeur français préfère, en 2022, s'afficher sur les courts de tennis de Roland-Garros plutôt que sur la Croisette. Ce qui ravit le groupe automobile allemand BMW.

Le constructeur bavarois confirme qu'il alignera une flotte de 163 véhicules du 17 au 28 mai prochain, destinée à transporter les stars du grand écran, partenaires et VIP jusqu'en bas des célèbres marches du Palais des Festivals ou assurer les transferts vers les lieux de l'événement, les hôtels ou encore l'aéroport de Cannes-Mandelieu. Mieux, cette flotte sera à faibles et très faibles émissions.

Au sein de la très large gamme du constructeur, les modèles retenus pour évoluer dans les rues de Cannes sont en effet soit hybrides rechargeables, soit 100 % électriques. Le parc sera notamment constitué des SUV iX, iX3, de la berline i4 et même de la limousine électrique i7 tout juste présentée.

Demande d'électrification de la flotte

« Ce partenariat entre le Festival de Cannes et BMW, c'est la direction dans laquelle le Festival souhaite se diriger pour être en cohérence avec sa responsabilité face aux enjeux climatiques. BMW est une marque iconique, très présente dans de nombreux films et qui symbolise l'élégance, la performance et le luxe. Nous constations depuis quelques années une forte demande pour équiper le Festival en véhicules électriques et nous avons finalement trouvé avec BMW un partenaire en capacité de répondre à ce besoin », souligne Samuel Faure, directeur des partenariats du Festival de Cannes.

« Le Festival de Cannes représente une importante vitrine pour nous, car nos clients y seront présents. Et nous tenons particulièrement à soutenir l’engagement du Festival en termes de responsabilité environnementale face aux enjeux climatiques, avec notre flotte de voitures électrifiées », commente Jens Thiemer, Senior Vice President Customer & Brand de BMW AG.

Pour mémoire, les modèles de marque à l'hélice seraient déjà apparus « plus de 30 000 fois sur le grand écran », selon le constructeur. « Au fil des années, elles ont participé à de nombreux films et documentaires, contribuant ainsi à la notoriété mondiale de la marque », poursuit celle-ci.