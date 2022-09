Feu Vert donne un coup de pouce aux Français avec une prime de mobilité

Entre le 24 août et le 22 septembre 2022, les clients de Feu Vert sont éligibles à la prime de mobilité exceptionnelle mise en place par Feu Vert dans son réseau pour l’achat de vélos et/ou de trottinettes électriques.

Afin d’encourager des modes de déplacement plus vertueux, mais aussi de faire un geste suite à l’augmentation du coût de la vie en France, Feu Vert offre à ses clients la possibilité de bénéficier d’une prime de mobilité dans le cadre d’un achat de vélos et de trottinettes électriques.

Ainsi, en complément de remises pouvant atteindre jusqu’à 150 euros sur ses gammes de vélos électriques et de trottinettes électriques de marques Feu Vert, Fischer, Vélair ou encore Wispeed, Niu et Xiaomi, le réseau Feu Vert offre jusqu’à 50 euros supplémentaires en bons d’achat. Cette offre est valable jusqu’au 22 septembre 2022, date de fin de la semaine européenne de la mobilité, et uniquement au sein de son réseau français de 355 centre auto.

Par ailleurs, Feu Vert propose également des remises allant jusqu’à 300 euros sur les scooters électriques de la marque Yadea, cumulables avec le bonus écologique. L'enseigne, spécialisée dans l'après-vente et l'entretien automobile, espère que ce coup de pouce permettra aux Parisiens, pour lesquels le stationnement des scooters thermiques est devenu payant depuis le 1er septembre dernier, d’allier déplacement écologique et coût de transport au quotidien réduit.