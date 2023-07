Feu Vert Entreprises veut « mettre les bouchées doubles » pour ses clients professionnels

Dix ans après la création de sa business unit Feu Vert Entreprises, le premier centre-auto de l'enseigne dédié et adapté aux besoins de la clientèle BtoB vient d'ouvrir ses portes à Montesson, dans les Yvelines. Nous avons pu visiter ce premier site et rencontrer Laurent Decallonne, directeur commercial.

Créée en 2013, l'offre Feu Vert Entreprises se professionnalise et souhaite « mettre les bouchées doubles en termes de moyens » pour ses clients entreprises. L'enseigne vient en effet d'ouvrir son premier centre dédié aux services BtoB. Situé en Île-de-France, à Montesson (78) il découle de la transformation d'un centre existant.

Si Feu Vert propose déjà, dans l’ensemble de ses 340 centres-autos, des services d’entretien de véhicules et de changement de pneumatiques à toutes les entreprises disposant d’une flotte de véhicules (TPE/PME, grands comptes, administrations publiques, loueurs, etc.), la marque veut aller plus loin en leur offrant désormais des espaces entièrement dédiés. Le premier d'entre-eux dispose de 478 m², d'horaires d'ouverture élargis et embauche quatre personnes à temps plein pour une capacité d'accueil de 30 à 40 véhicules pris en charge par jour.

En plus des services habituels, les 3 000 clients flottes de l'enseigne vont pouvoir opter pour des services complémentaires : le gardiennage de pneus, un service Jockey (livraison – reprise des véhicules), la location longue durée de vélos électriques avec Bee.Cycle, la revue de parc automobile avec Puump, et une solution digitale de maintenance préventive pneumatique avec CaRool.

Feu Vert Entreprises veut décliner son modèle dans les prochains mois avec l'ouverture d'un à deux centres dédiés par an, notamment en Île-de-France où l'enseigne doit répondre à une forte concentration de clients professionnels.