Feu Vert finalise un refinancement de 185 millions d’euros

Feu Vert, majoritairement détenue par le fonds d’investissement Alpha Private Equity, vient de finaliser le refinancement de sa dette. La nouvelle dette porte sur un montant global de 185 millions d’euros avec des échéances de remboursements « confortables » allant de 6 à 8 ans. L’enseigne a été accompagnée dans cette opération par la société de conseil financier Alantra.

Ce refinancement, opéré auprès du fonds Oquendo Capital et d’un ensemble de banques (onze prêteurs au total), permet à Feu Vert de bénéficier d’un coût de la dette plus favorable. Y sont inclus des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance assortis d’une incitation sur le niveau de la marge.

« Le succès de cette opération de financement auprès d’établissements français et internationaux de premier rang donne à Feu Vert des moyens significatifs pour poursuivre sa dynamique de développement rentable dans un marché en croissance et témoigne de la confiance de nos partenaires financiers dans la solidité de notre groupe et la qualité de son business model », a déclaré Thierry Sinquin, président-directeur général de Feu Vert.