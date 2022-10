Feu Vert met un pied en Afrique

Déjà présent en France, en Espagne et au Portugal avec 466 centres-autos , Feu Vert annonce l’installation d’ un premier centre- auto à Marrakech en début d’année prochaine . S elon les opportunités et conformément aux prévisions d’un plan de développement ambitieux, l ’ ouverture de plusieurs centres en propre ou en franchise devrait suivre dans les cinq prochaines années . La recherche des espaces adéquats et le recrutement sont actuellement lancés à travers le Maroc.

« L’ouverture au Maroc s’inscrit dans notre stratégie de développement dynamique par le biais de la master franchise. Feu Vert défend la mobilité pour tous au- delà des cultures et des frontières. Notre concept d’offres d’équipements en libre-service et d’entretien des véhicules est universel et totalement en phase avec les attentes des consommateurs », affirme Thierry Sinquin, président du groupe Feu Vert .