Feu vert pour l’expérimentation des camions 46 tonnes en transport combiné

Le Décret n° 2022-1045 du 25 juillet 2022 relatif à l’expérimentation relevant à 46 tonnes le poids total roulant autorisé des véhicules réalisant la part routière d’opérations de transport combiné (rail/route ou voie d'eau/route) vient d’être publié.

Sont concernés les véhicules articulés de plus de 4 essieux pour des trajets de pré-/post-acheminement effectués sur le territoire français.

Une expérimentation pour des dispositifs de transport complexes

Cette expérimentation sera ouverte sur une période de 18 mois à compter de la date de publication au Journal officiel des conditions de circulation (spécifications techniques des véhicules, itinéraires autorisés, etc.). Dans un délai de six mois après la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation est remis au ministre chargé des transports.

Ce rapport devra apprécier les effets prévisibles sur les infrastructures, en particulier sur l'état de la voirie routière et des ouvrages d'art, suivant les catégories de voies et les caractéristiques techniques des ouvrages d'art, mais aussi les effets en matière de sécurité routière, notamment en matière d'accidentologie et les incidences en matière environnementale, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre. En outre, il devra évaluer les incidences sur les coûts du transport routier et les effets potentiels de report modal.

Le décret n° 2022-1045 du 25 juillet 2022 peut être consulté sur le site du gouvernement.