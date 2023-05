Feu Vert s’offre une nouvelle pub avec Ramsès pour vanter sa position tarifaire par rapport aux concessionnaires automobiles

Confiant dans la popularité de son chat blanc aux yeux verts Ramsès, l’enseigne Feu Vert le met en scène dans une nouvelle campagne de communication naturellement décalée. « Le chat nous plonge dans un univers cinématographique digne de Marvel avec une séquence 3D époustouflante où Ramsès apparaît en super-héros et doté de superpouvoirs », indique un porte-parole du réseau Feu Vert en louant le travail de l’agence Buzzman qui signe un film original et humoristique, signature de nombreuses campagnes de l’enseigne spécialisée dans l’entretien automobile et les solutions de mobilité.

Première au cinéma pour Feu Vert

Le film dure 45 secondes et passe dans les salles de cinémas depuis le 25 mai 2023, une première pour Feu Vert. Il est naturellement décliné déclinées à la télévision et sur les supports digitaux. Une présence en radio et dans les centres Feu Vert vient compléter le dispositif. Le pitch reprend une préoccupation actuelle majeure des Français, à savoir la tension sur le pouvoir d’achat. Traité avec l’humour du quiproquo en « pouvoir du chat ».

Feu Vert en moyenne 142 euros moins cher que les concessionnaires

Feu Vert rappelle ainsi son positionnement comme alternative économique aux réseaux des constructeurs automobiles. S’appuyant sur une récente étude comparative d’Ipsos sur la révision automobile : Feu Vert apparaît en moyenne 142 euros moins cher par rapport aux concessionnaires automobiles.

« Dans cette nouvelle campagne, nous mettons en avant notre positionnement en faveur du pouvoir d’achat. Nous avons un rôle important à jouer pour que les automobilistes puissent continuer à se déplacer malgré l’inflation. Bien entendu, nous conservons notre ton décalé, drôle et divertissant. C’est notre marque de fabrique. Attendez-vous aussi à des images en 3D époustouflantes avec notre mascotte emblématique au cœur de l’action ! », commente Vincent Claisse, directeur marketing, communication et digital de Feu Vert.

Rappelons qu’avec 450 centres autos en France, en Espagne et au Portugal, Feu Vert poursuit son expansion, notamment en franchise et en master franchise. En 2021, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires sous enseigne de 800 millions d’euros en 2021.

