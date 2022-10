FFED franchit le cap des 100 000 boîtiers de conversion au E85

Pionnier de cette activité qui continue à s’afficher comme une sérieuse alternative aux carburants classiques, la conversion au bioéthanol est à la fois simple, rapide, écologique et permet de diviser par deux le budget carburant. De plus, Les aides à la conversion mises en place par plusieurs régions et départements (Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Sud, Seine-Maritime) pour soutenir le pouvoir d’achat renforcent aussi l’attractivité des boîtiers.

Rappelons qu’outre l’aspect économique loin d’être négligeable pour l’utilisateur du véhicule transformé, la conversion au bioéthanol réduit jusqu’à 75 % les émissions de gaz à effet de serre (CO2). Une voiture convertie grâce à un boîtier FlexFuel réduit de 50 % ses émissions nettes de CO2(1), soit une tonne de moins par an, et de 90 % ses émissions de particules fines par rapport à l’essence. Avec 100 000 véhicules convertis, ce sont 100 000 tonnes de CO2 de moins par an qui sont rejetées(2), soit l’équivalent de 50 000 véhicules en moins sur les routes.

Un réseau d’avenir

Le réseau d’installateurs continue à croître de façon constante et compte 2 379 centres agréés. FFED forme à la pose de boîtiers de 15 à 25 nouveaux installateurs par semaine depuis début janvier 2022. Notons que l’installation d’un boîtier E85 homologué par l’État, par un professionnel formé et agréé, est le seul dispositif légal pour convertir un véhicule essence au Superéthanol-E85. En termes d’accès à ce carburant, en date d’octobre 2022, 3 161 stations-service distribuent de l’E85, soit 34 % des points de vente de carburant.

(1) Considérant un taux d’éthanol de 65 % minimum dans l’E85. Quantité moyenne constatée sur 12 mois : 75 % selon le SNPAA.

(2) Véhicule consommant 7l/100km de SP95-E10, roulant en moyenne 13 000km/an, produisant 160 grammes de CO2 par kilomètre.