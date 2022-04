FFED met de l'intelligence dans son boîtier de conversion au Superéthanol-E85

En préambule, rappelons d’abord que le Superéthanol-E85 est un carburant 30 % moins calorifique que l’essence sans plomb 95. Et qu’à ce titre il est nécessaire, lorsque le moteur fonctionne avec ce carburant vert, d'injecter plus de carburant pour éviter que le moteur « transformé » ne fonctionne en mélange pauvre, ce qui pourrait provoquer de graves avaries. Le rôle du boîtier de conversion est donc de gérer l’ajout d’injection supplémentaire nécessaire au bon fonctionnement du moteur à l’éthanol.

Alors que jusqu’à présent les fabricants de boîtiers de conversion y compris FFED ne concevaient ces équipements que comme de simples dispositifs permettant de majorer le débit de carburant nécessaire pour que le moteur puisse être alimenté en Superéthanol-E85, FFED a souhaité aller plus loin. Le spécialiste français a imaginé une manière différente de voir l’injection majorée d’éthanol pour créer un boîtier capable de lire, d’apprendre et d’adapter son fonctionnement au moteur sur lequel il est monté, de façon autonome.

Ainsi, ce boîtier de conversion intelligent doté d’une technologie d’auto-apprentissage permet d’affiner l’injection d’éthanol qui s’adapte sans mal aux toutes dernières motorisations dont les gestions sont devenues de plus en plus élaborées et complexes pour répondre aux normes de dépollution drastiques. Grâce à cette nouvelle technologie, le boîtier couvre 90 % du marché des véhicules essence équipés d’un moteur injection directe compatibles avec la pose d’un boîtier.

Enfin, l’installation du boîtier est facilitée et améliorée car il y a moins de réglages. Ce qui limite les marges d’erreur pour l’installateur et réduit le temps et le coût de la pose. Globalement, pour un temps de main-d’œuvre initial de deux heures, une heure trente suffit désormais.