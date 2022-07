FFED salue l’aide de la région Île-de-France en faveur du Superéthanol-E85

Acteur majeur sur le marché de la conversion au bioéthanol, FlexFuel Energy Development (FFED) salue la décision de la région Île-de-France d'accorder une aide de 500 euros pour l'achat et l'installation d'un boîtier de conversion.

Pour soutenir le pouvoir d’achat des Franciliens, la région Île-de-France a décidé d’accorder une aide financière forfaitaire de 500 euros pour l’achat et l’installation d’un boîtier de conversion FlexFuel sur leur véhicule essence. Cette aide est accordée aux particuliers qui ont leur résidence principale en Île-de-France et qui sont propriétaires de leur véhicule, d’une puissance fiscale de 10 CV maximum. Le véhicule doit être converti entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022 par la pose d’un boîtier de conversion homologué par un installateur agréé. Cette aide ne concerne qu’un seul véhicule par foyer fiscal.

Rappelons que moins taxé car plus écologique, le Superéthanol-E85, à 0,83 €/l, est le carburant le moins cher du marché. Ce carburant vert réduit en moyenne de 50 % les émissions nettes de CO2 et de 90 % les émissions de particules fines par rapport à l’essence fossile. Il est distribué dans l’Hexagone à travers 2 978 stations-service.

Plus que jamais, les 264 partenaires de FFED en Île-de-France (garages indépendants, Autobacs, First Stop, Midas, Norauto, Speedy) sont prêts à accueillir les Franciliens pour installer un boîtier FlexFuel sur leur véhicule et leur permettre de bénéficier de cette aide. « Je suis heureux que la région Île-de-France accompagne les Franciliens vers la conversion au bioéthanol nous permettant de contribuer à leur redonner du pouvoir d’achat. En réalisant des économies à la pompe, ils vont retrouver le sourire en faisant le plein de carburant tout en profitant de petits plaisirs au quotidien », déclare Sébastien Le Pollès, président de FlexFuel Energy Development.

Le prix moyen d’achat et de pose d’un boîtier FlexFuel homologué est de 850 € TTC dans le réseau FFED. Avec l’aide régionale, cet achat sera rentabilisé en six pleins seulement.