FFED se diversifie vers l’entretien des transmissions automatiques

Spécialiste reconnu du décalaminage à l’hydrogène, Flex Fuel Energy Development se diversifie et se lance sur la maintenance des transmissions automatiques avec la proposition d’une machine à vidanger performante et autonome comme le réclame de plus en plus la profession.

Très présent sur le marché de la maintenance des moteurs thermiques avec des solutions permettant de les rendre moins polluants et plus économiques FFED l’est beaucoup moins sur l’entretien et plus particulièrement la vidange des transmissions automatiques. Avec la sortie de la Carbon Gear c’est chose faite et la belle entreprise française part à la conquête de ce marché que côtoie déjà une bonne partie de ses clients réparateurs. Un marché en pleine croissance avec un parc de véhicules qui exige une maintenance spécifique sitôt que l’on parle des transmissions automatiques et de leurs entretiens. En effet, rappelons que loin d’être possible par simple gravité, la vidange d’une transmission auto exige l’emploi d’une machine particulière dont le principe de base est de permettre d’injecter dans l’organe une huile neuve qui mécaniquement poussera l’huile usagée jusqu’à la remplacer intégralement.

La station de vidange Carbon Gear permet une vidange sans démontage, selon la méthode prescrite par le constructeur et dans le respect de la préconisation en huile. La technologie embarquée sur la machine autorise une substitution complète de l’huile de transmission usagée sans contaminer l’huile neuve de remplacement et à très basse pression.

La machine intègre une base de données qui permet d’accéder à des informations pratiques pour accompagner l'opérateur et faciliter la prestation. Son utilisation est simplifiée par la visualisation en temps réel des différentes étapes de l’intervention. De plus, pour optimiser la montée en expérience du professionnel, FFED assure son accompagnement technique complet, via sa hotline dédiée.

Une qualité de prestation naturellement garantie

Pour prouver les performances de la Carbon Gear, FFED propose, une fois la prestation de remplacement de l’huile de transmission automatique réalisée, si la machine ne détecte pas de dysfonctionnement majeur et que le véhicule est éligible (moins de 150 000 kms, moins de 10 ans), à l’automobiliste de souscrire une garantie complémentaire d’un an sur sa boîte de vitesses.

Pour Jérôme Loubert, directeur du développement Europe de FFED : « Sur un marché en forte croissance les professionnels cherchent à s’équiper de matériel performant et professionnel. Avec des boîtes de vitesses qui peuvent coûter jusqu’à 15 000€, il est important de proposer des prestations sûres et efficaces. ».