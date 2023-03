FFED vise la Chine et les États-Unis

Leader sur le marché du décalaminage à l’hydrogène, Flex Fuel Energy Development (FFED) dispose d’une sérieuse expérience de cette technologie. L’entreprise Française souhaite aujourd'hui exporter son savoir-faire en Chine et aux États-Unis via des coentreprises.

À la mi-février, FFED a ouvert un bureau en Chine, à Shenzhen, et créé une coentreprise, Green Hydrogen Energy, avec un acteur majeur du marché, Hong Huan Group. FFED renforce ainsi son implantation en Asie-Océanie. La société française y est présente depuis 2017. Ce partenariat va permettre au spécialiste français de travailler avec les institutions chinoises, les gouvernements locaux mais aussi le secteur automobile. Il convient de souligner que le marché chinois se focalisera principalement sur les véhicules utilitaires légers et les poids lourds.

« Notre objectif est de déployer 10 000 stations Hy-Carbon Connect d’ici à 3 ans à travers la Chine et l’Asie. Nous croyons que la technologie de FFED combinée au coût de fabrication compétitif en Chine permettra à Green Hydrogen Energy de contribuer à atteindre un tel objectif en diminuant de façon substantielle la pollution créée par les véhicules légers et lourds, les bateaux et les équipements industriels », souligne Steven Fong, président de Green Hydrogen Energy.

FFED est également présent aux États-Unis depuis le 1er mars 2023, via la création de la coentreprise, FFED America, pour commercialiser l’ensemble de sa gamme de technologies hydrogène en Amérique du Nord et au Canada. « Nous avons voulu cette joint-venture parce que les États-Unis sont un marché très porteur pour la dépollution moteur et la transition énergétique avec 283 millions de voitures, SUV et pick-up en circulation, âgés de 12,2 ans en moyenne », explique Jérôme Loubert, directeur commercial de FFED.

Le spécialiste français conservera l’entière maîtrise de la fabrication de ses machines dans l'Hexagone et assemblera à terme sa gamme de produits localement dans une logique de compétitivité et d’écologie pour exporter au mieux le savoir-faire français.