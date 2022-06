Fiabilité automobile : Lexus au top et Tesla au tapis

Selon une étude réalisée par l’Organisation des consommateurs et usagers (OCU) dans plusieurs pays européens dont la France, les marques automobiles les plus fiables sont Lexus, Subaru et Toyota. Land Rover, Alfa Romeo et Tesla sont en queue de classement.

Selon l’étude de l’Organisation des consommateurs et usagers (OCU) à laquelle 52 430 consommateurs ont participé en Belgique, en Italie, en France et au Portugal, Lexus est la marque automobile la plus fiable avec 95 points sur 100. Le podium est complété par deux autres marques japonaises, Subaru et Toyota. Une remarquable performance pour le groupe Toyota soit dit en passant.

À l’inverse en bas du classement, on trouve Jaguar, Land Rover, Alfa Romeo et surtout Tesla, bon dernier avec 60 maigres points.

Les marques françaises dans le ventre mou du classement

Les marques françaises ne brillent pas, perdues dans le milieu du classement, DS Automobiles étant au coude à coude avec Peugeot, devant Citroën et Renault. Seule Dacia se distingue en étant aux portes du top 10 (11e).

Very bad trip pour les marques de feu FCA

Parmi les mauvaises surprises, on notera les contre-performances d’Audi, Volvo et Porsche dans le périmètre premium. Ainsi que le catastrophique tir groupé en bas de classement des marques de l’ancien ensemble FCA (Fiat, Jeep, Lancia et donc, Alfa Romeo, aujourd’hui chez Stellantis).

Top 10 de la fiabilité marques automobiles OCU (2022)

1/ Lexus

2/ Subaru

3/ Toyota

4/ Mitsubishi

5/ Kia

6/ Suzuki

7/ Hyundai

8/ Honda

9/ Mazda

10/ Seat.

Sur le top 3 des pannes et avaries les plus fréquentes, on trouve les problèmes électriques (batteries, fusibles, lève-vitres etc.), les problèmes de frein et les problèmes électroniques.