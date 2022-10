Fiat Professional ouvre le carnet de commande des nouveaux Doblò/E-Doblò

En l'espace de quelques mois, Fiat Professional a profondément revu son catalogue de véhicules utilitaires légers. Après l'introduction du nouveau Scudo (clone des Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Opel Vivaro et Toyota Proace) sur le segment des fourgons compacts, le constructeur italien complète sa gamme par le bas avec le lancement d'une nouvelle génération de sa fourgonnette Doblò.

Copie quasi-conforme des Citroën Berlingo Van, Peugeot Partner, Opel Combo et Toyota Proace City, le véhicule se décline en deux longueurs (M : 4,40 et XL : 4,60 mètres) et deux configurations (fourgon et cabine approfondie). Le nouveau venu offre une charge utile comprise entre 650 et 800 kg, selon les versions, et un volume utile oscillant entre 3,3 et 4,4 m³, à condition d'opter pour l'option « ModuWork » permettant de relever le siège passager pour charger des objets longs, comme des tuyaux.

Essence, diesel ou 100 % électrique

Sous le capot, le petit dernier de la gamme Fiat Professional ne fait pas dans l'originalité. Il récupère l'intégralité de la palette de motorisations de ses frères. L'accès de gamme est assuré par le trois-cylindres essence 1.2 l PureTech 110 ch, proposé en boîte manuelle ou automatique. Les inconditionnels du diesel ont la possibilité de choisir entre le quatre-cylindres 1.5 l BlueHDi 100 ch livré en boîte manuelle ou le 1.5 l BlueHDi 130 ch, commercialisé là encore en boîte manuelle ou automatique.

Les professionnels anticipant la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE) ou évoluant davantage en centre-ville peuvent se tourner vers la déclinaison zéro émission E-Doblò équipée d'un moteur électrique de 100 kW (136 ch) couplé à une batterie de 50 kWh permettant de parcourir jusqu'à 285 kilomètres, selon le cycle mixte WLTP, entre deux charges. Acceptant la recharge rapide en courant continu jusqu'à 100 kW, la fourgonnette peut récupérer 80 % de sa batterie en 30 minutes, selon le constructeur italien.