Fiat propose un abonnement automobile de type Netflix

À partir du 6 avril prochain, la marque Fiat lancera une nouvelle solution de commercialisation, en vogue depuis quelques mois : l’abonnement. Plusieurs constructeurs et groupes de distribution ont d’ores et déjà proposé ce type de produits avec plus ou moins de réussite à ce jour. Une formule construite avec son réseau pour la livraison et Leasys pour la partie financement.

« Devenir le Tesla du véhicule électrique citadin »

Rappelons que le constructeur communique désormais uniquement sur un modèle Fiat uniquement électrique. Préparant à ce titre la fin des aides gouvernementales sur ce type de produits, le constructeur « veut faire de Fiat le Tesla des voitures citadines », a rappelé Nicolas Lévêque directeur du marketing de Fiat/Abarth en France.

En 2021, 70 % des ventes sont électrifiées, dont 70 % de la Fiat 500 en électrique sur la base des commandes à particuliers à fin septembre 2021. Depuis 2020, cette Fiat électrique a enregistré près de 20 000 commandes, soit une progression de 172 % au premier trimestre 2022. Ce modèle arrive en quatrième position des citadines EV en France.

Une réponse à de nouvelles habitudes de consommation

Tout en rappelant les nouvelles habitudes de consommation dans l’automobile, la marque italienne, appartenant au groupe Stellantis, remarque que le changement est équivalent à l’évolution de la consommation de la musique et des films, par exemple, ou encore sur des secteurs comme l’alimentaire. Les points communs sont : le 100 % en ligne, tout inclus et sans engagement.

Un abonnement : 100 % en ligne, sans engagement et tout inclus

Pour construire son offre, Fiat a repris ces concepts de nouvelle relation à l’automobile. Cet abonnement se fait donc 100 % en ligne et sans engagement. La réservation et le paiement peut se faire en quatre clics avec une livraison chez soi ou chez le distributeur Fiat sélectionné par l’abonné. L’engagement est de 30 jours minimum avec renouvellement possible sans engagement.

Aucune condition d’apport ou d’étude financière n’est demandée à la souscription de l’abonnement. Un dépôt de garantie est toutefois demandé. Il est de 1 000 euros et est encaissé par le constructeur puis restitué au moment de la fin de l’abonnement avec un préavis de résiliation de sept jours. L’abonnement inclut un forfait de 1 500 kilomètres par mois.

Compris dans le service : une assurance tous risques, le contrat d’entretien, l’assistance 24/7 et la garantie. Le paiement se fait par carte bancaire. La formule est à partir de 299 euros par mois pour la Fiat 500.

En lien avec le réseau

La livraison du véhicule se fait donc en lien avec le réseau Fiat qui aura pour mission de réaliser la prise en main du véhicule pour le souscripteur. La souscription de l'abonnement déclenchant une vente entre le distributeur et Leasys. En effet, pour bâtir son offre, Fiat s'appuie sur ses distributeurs. Lors d'une souscription, un achat d'un véhicule est déclenché par Leasys auprès du distributeur sélectionné. Leasys met ainsi le véhicule à disposition pour les besoins du parc de location.

Trois forfaits sont proposés :

forfait City à 299 euros/mois avec une autonomie via une batterie urbaine de 23,8 kWh de 190 kilomètres d’autonomie.

Forfait Easy à 429 euros/mois avec une autonomie de 320 kilomètres.

Forfait Tutti à 499 euros/mois avec la version La Prima de la Fiat 500 et une batterie de 320 kilomètres d’autonomie.

Des options supplémentaires sont disponibles pour la version cabriolet à hauteur de + 70 euros.

Le conducteur additionnel est à 39 euros/mois, assurance premium à 89 euros/mois et forfait kilométrique pour + 1 500 kilomètres supplémentaires à 89 euros/mois. Il faudra compter quinze jours entre la souscription et la livraison effective chez le distributeur sélectionné lors de la souscription.

Entre LOA et abonnement : l’absence d’engagement fait la différence

Par rapport à une formule en LOA de 199 euros/mois sans apport, par exemple, l’abonnement est compétitif si l’on tient compte de l’engagement de 36 mois dans le premier cas. À noter que la LOA ne comprend pas l’assurance ou encore l’entretien.