Fiat va débuter sa production en Algérie

Carlos Tavares, président-directeur général de Stellantis, avait mis l’accent sur l’implication du groupe au Maghreb à la fin de l’année 2022 en annonçant un renforcement de ses investissements au Maroc et le lancement de la production en Algérie avec Fiat, la première marque du groupe en volume.

« La signature de cet accord-cadre s’inscrit au regard de la place historique qu’occupe Stellantis et ses marques sur le marché automobile algérien. La qualité des discussions en cours nous rend confiants sur les perspectives de développement de la marque Fiat qui aura à cœur de satisfaire les attentes des clients algériens », avait ainsi déclaré Carlos Tavares au sortir d’une réunion avec le premier ministre algérien Aïmene Benabderrahmane.

Une capacité annuelle de production de 60 000 voitures pour l’usine de Fiat en Algérie

Les choses n’ont pas traîné car l’usine de Fiat, implantée à Tafraoui à proximité d’Oran, va vraisemblablement débuter sa production dès mars 2023. Initialement le site sera configuré pour une capacité annuelle de production de 60 000 voitures, avant un ramp up qui doit le conduire à près de 90 000 unités par an. C’est ce que le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a confirmé depuis Alger, lors d’un point de presse organisé avec la présidente du conseil des ministres italien, Giorgia Meloni.

Un réseau de distribution se met en place

Par ailleurs, Samir Cherfan, responsable de la zone MEA de Stellantis, s’est récemment réjoui que le projet algérien avançait rapidement sur tous les fronts, notamment sur l’intégration du réseau des équipementiers fournisseurs de pièces et de composants, mais aussi sur le recrutement et la formation. Le réseau de distribution pour la vente et l’après-vente se constitue aussi à bonne cadence.

Aucune précision n’a été apportée sur les modèles qui sortiront des chaînes d’assemblage, mais on peut imaginer que les Fiat Panda et Tipo seront de la partie, au même titre que la 500, d'autant plus que le président algérien avait indiqué que des modèles électriques seraient aussi produits dans le pays. L’Algérie a d’ailleurs décidé d’accélérer sur le dossier des infrastructures de recharge dans le pays.