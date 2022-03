Fifteen, nouvel acteur de la location de vélo électrique

L’alliance des deux entreprises de mobilité partagée Zoov et Smoove a donné naissance à Fifteen. Cette nouvelle entité, qui a déjà déployé plus de 50 000 vélos dans plus de 30 villes à travers le monde dont la France, vient de boucler une levée de fonds de 40 millions d’euros pour accélérer son déploiement.

L’année dernière, les deux sociétés spécialisées dans la mobilité durable et notamment le vélo électrique, ont unis leurs forces. Ainsi rassemblé, Smoove et Zoov ne font désormais plus qu’un sous la marque Fifteen. Un nom qui évoque leur ambition commune de répondre au concept de « ville du quart d’heure », soit une ville aménagée de manière à ce que tous les services essentiels soient accessibles en moins de quinze minutes de marche ou de vélo.

Un réseau de vélos augmentés

Développant l’objectif d’apporter une offre de location de vélos électriques s’adressant à tous les usages, de courte comme de longue durée, en centre-ville ou en périphéries, Fifteen envisage l’extension d’un « réseau cohérent et interconnecté avec les transports publics », à l’image des vélos en gare ou des vélos touristiques. Afin de soutenir sa croissance, Fifteen lève donc 40 millions d’euros de fonds propres auprès d’Eiffel Investment Group, du fonds d’investissement Evergreen 2050, d’investisseurs indépendants et de ses actionnaires historiques tels que le groupe Mobivia, la Banque des Territoires ou BNP Paribas Développement.

Déjà implanté dans une trentaine de marchés internationaux, dont quatre en France, Fifteen renforce également son équipe de 140 collaborateurs en embauchant 60 personnes à Paris et Lyon. Ces recrues travailleront dans des domaines de conception mais aussi de commercialisation de la solution de vélos partagés auprès des collectivités et des exploitants de mobilité en vue de « construire des villes plus humaines et durables », expose Benoit Yameundjeu, directeur général de Fifteen.