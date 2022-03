Filiale d'EDF, Izivia se relance dans la recharge rapide pour véhicules électriques

Très discret après le fiasco des bornes Corri-Door et leur mise hors tension début 2020, Izivia (ex-Sodetrel) n’a cependant cessé de travailler pour proposer de nouvelles solutions de recharge rapide au cœur des territoires. Cette filiale à 100 % d’EDF opère notamment le réseau Izivia Grand Lyon déployé au sein de la métropole de Lyon et a récemment été retenue par l’opérateur de stationnement Q-Park pour équiper l’ensemble de ses parcs de stationnement en bornes de recharge comme ceux du quartier d’affaires de La Défense.

« Izivia est fière de lancer avec Demeter un nouveau réseau qui vient augmenter l’offre de recharge rapide ouverte à tous en France. Les stations Izivia Express seront situées dans les villes et près des grands axes dans des lieux facilement accessibles et permettront le temps d’une pause de gagner très rapidement des kilomètres d’autonomie », se réjouit Christelle Vives, directrice générale de l'entreprise.

300 points de charge déployés

Plus concrètement, le déploiement de ces nouvelles bornes de recharge rapide – une opération menée en partenariat avec le Fonds de modernisation écologique des transports géré par Demeter – se fera en plusieurs temps. Ouvert progressivement aux conducteurs à compter du deuxième trimestre 2022, le réseau Izivia Express comportera à l'horizon 2023 quelque 300 points de charge rapide. Ces derniers offriront, selon leur localisation, une puissance de charge allant de 50 à 150 kW.

Chaque station comportera jusqu'à six points de charge, indique l'entreprise. Ces infrastructures seront installées « à proximité de centres urbains et dans les zones commerciales à forte fréquentation ». Izivia indique que 75 sites ont d'ores et déjà été identifiés. Il s'agit, dans le détail, de 45 centres Norauto, 14 magasins Intermarché, 3 magasins E.Leclerc « et d'autres grands centres commerciaux ».

Tarification au kWh consommé

Côté tarification, Izivia annonce une grille allant de 0,40 à 0,55 euro TTC par kilowattheure (kWh) consommé. Une fois la recharge complète de la batterie du véhicule effectuée et si celui-ci reste branché, une tarification au temps sera appliquée en sus « afin de favoriser la rotation des véhicules » et faire comprendre aux conducteurs qu'une borne de recharge n'est pas une place de stationnement.

Pour régler leur recharge, ces derniers auront la possibilité d'utiliser le Pass Izivia mais aussi « le badge d’un autre opérateur ou une carte bancaire, via un système de paiement en ligne ou directement sur les bornes équipées d’un terminal de paiement sans contact », est-il encore précisé.