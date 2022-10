Fin de l’histoire pour la Nouvelle Fog Automotive

Après neuf années de redressements compliqués et incertains, la Nouvelle Fog Automotive annonce sa liquidation définitive par le tribunal de commerce de Nantes.

Représentante française du groupe international Base et de ses sociétés Beissbarth, Sicam et Werther, la Nouvelle Fog Automotive, dont le nom commercial était Base France depuis 2019, a fermé le 26 octobre dernier, emportée par la chute du groupe international.

Sans le soutien de ses actionnaires, sans la livraison régulière des matériels et de pièces de rechange des usines du groupe, notamment de Sicam (pour le service à la roue), et de Werther (pour les ponts), Base France a vu ses ventes chuter sur le deuxième et troisième trimestre sans espoir de redressement.

La hausse du prix des matières premières, le niveau toujours élevé des frais, les charges structurelles de l’entreprise et l’ambiance générale liée à la guerre en Ukraine mais aussi la période très compliquée depuis 2 ans avec les fermetures liées à la crise sanitaire ont pesé lourd.

La direction du groupe espère que des solutions pour aider leurs clients seront trouvées rapidement pour assurer la continuité des engagements pris.