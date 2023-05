Fin de la coentreprise entre Iveco et Nikola

Iveco et Nikola Corporation viennent d’entrer dans une nouvelle phase de leur partenariat qui a débuté en 2019 avec l’objectif de mettre sur la route en Amérique du Nord et en Europe des camions électriques à batteries et à pile à combustible.

Iveco assumera désormais l'entière propriété de la coentreprise basée à Ulm, en Allemagne. Nikola va obtenir la licence technologique IVECO S-Way pour l'Amérique du Nord et la fourniture de composants connexes par Iveco Group. Au passage, Nikola deviendra copropriétaire de la propriété intellectuelle des eAxles (essieux motorisés) technologie développée avec FPT Industrial.

Iveco Group se concentrera sur l'Europe pour la poursuite du développement et de la commercialisation de ses propres camions électriques (à batterie comme à pile à combustible), et Nikola concentrera ses opérations en Amérique du Nord.

Iveco Group couvrira l'investissement, 35 millions de dollars, lié à cette nouvelle phase de collaboration grâce à ses liquidités disponibles et par le rachat de 20 millions d’actions Nikola.