Fin des véhicules thermiques en 2035 : le texte est validé et reste inchangé

La présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne a annoncé, le 27 mars 2023, que le texte actant la fin des véhicules thermiques en 2035 a reçu un « large soutien » des 27 pays membres à Bruxelles.

Aucune émission de CO2 à partir de 2035

De fait, les véhicules thermiques essence, diesel, et hybrides seront bannis au profit du tout-électrique. Malgré le blocage de l'Allemagne depuis plusieurs semaines, l'introduction du e-carburant n'a pas été intégrée au texte final. Le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, l'avait laissé entendre, dimanche 26 mars, sur son compte twitter.

« Non, le texte sur l'interdiction des voitures thermiques en #2035 n'a pas été modifié et ne le sera pas », a-t-il commenté.

Pour l'instant, aucun texte ne fait état du carburant synthétique souhaité par l'Allemagne. Cette éventualité fera l'objet d'une discussion ultérieure entre Frans Timmermans, commissaire européen à l'environnement, et l'Allemagne.

e-carburant : l'Allemagne n'a rien gagné officiellement

Rappelons que le carburant synthétique est une vieille histoire, sorte d'utopie que l'on cherche à développer en vain depuis la crise pétrolière de 1974. Bilan : il a toujours été un échec cuisant, tant sur le plan économique qu'énergétique. Pourtant, plusieurs tentatives ont été faites pour en produire. On aboutit toujours au même résultat : trop cher en énergie pour le produire et une rentabilité énergétique très faible de moins de 15 % quand on fait rouler une voiture thermique avec ce type de e-carburant contre 75 % pour une électricité dépensée dans une batterie électrique. Autre problème et non des moindres : le carburant synthétique émet autant de NOx qu’un carburant fossile.

Pour produire du carburant synthétique, il faut commencer par un processus d’électrolyse afin de séparer la molécule d’eau (H2O) en hydrogène et en oxygène. Pour réaliser cette réaction chimique, il faut évidemment beaucoup d’énergie. L’hydrogène est ensuite mélangé au dioxyde de carbone (CO2) pour créer un carburant synthétique liquide.