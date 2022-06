Fin des véhicules thermiques : le Cecra continue de militer pour une mosaïque énergétique

Via un communiqué très factuel, le Cecra prend note de la décision des ministres de l’environnement des 27 Etats membres de l’Union européenne d’interdire la commercialisation des véhicules thermiques en 2035. Il remarque aussi deux aspérités : d’une part, l’exemption de cinq ans des obligations relatives au CO2 pour les constructeurs produisant moins de 10000 véhicules par an, et d’autre part, l’ouverture à d’autres technologies alternatives que le 100% électrique, à savoir les hybrides rechargeables et les carburants de synthèse, sous certaines conditions qui restent encore à préciser.

Entre partie de mille bornes et jeu d'échec

« Nous sommes convaincus qu’il faut prendre en compte une grande diversité de solutions technologiques permettant de réduire les émissions de CO2 et dans cette perspective, l’ouverture à des technologies comme l’hydrogène et les carburants de synthèse est une bonne chose », pointe Bernard Lycke, directeur général du Cecra, avant d’ajouter : « Il va aussi de soi que la transition vers des véhicules à zéro émission ne pourra être réalisée que si un vaste réseau d’infrastructures de charge est disponible. Nous pressons donc les états membres de l’Union européenne d’accélérer le déploiement de ces infrastructures pour assurer une transition fluide vers les véhicules à zéro émission, ce qui enverra aussi un signal clair aux consommateurs européens pour adopter ces technologies ».

