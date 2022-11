Fin du thermique en 2035 : les circonvolutions du commissaire européen Thierry Breton

Alors que la fin des moteurs thermiques essence et diesel, à l'échéance 2035, a été actée par le Conseil et le Parlement européen le 27 octobre dernier, le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton fait des déclarations qui jettent le trouble sur le calendrier menant au zéro carbone. Plaidant pour une clause de revoyure en 2026 déjà inscrite pourtant dans le calendrier européen "Fit for 55". Derrière ces déclarations se cache en fait un épineux dossier : la norme Euro 7 annoncée prochainement après un report de près de deux ans.

Le calendrier européen qui prévoit la fin de la commercialisation des véhicules thermiques essence et diesel en 2035 ne sera plus remis en question désormais. Chacun l'a compris au fil des différents votes et décisions du Parlement européen comme du Conseil européen. De leur côté, les constructeurs automobiles sont largement engagés sur cette voie, plusieurs d'entre eux ont d'ores et déjà annoncé leur transition vers le tout électrique en 2030, soit cinq ans avant l'échéance finale.

Le service après-vente : réassurer la filière automobile

On peut alors se demander ce que signifient réellement les déclarations du commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton dans un entretien donné au journal Les Échos la semaine dernière. Celui-ci a annoncé la création d'un groupe de travail réunissant l'ensemble de la filière automobile afin de préparer la première échéance de ce calendrier avec la clause de revoyure en 2026.

Thierry Breton a plaidé également pour que "les industriels continuent à produire des voitures thermiques après 2035 en Europe". Autant le groupe de travail devrait permettre de rassurer l'ensemble de la filière automobile et peut apparaître comme une idée logique dans ce contexte de révolution industrielle, la production de véhicules thermiques après 2035 en Europe serait plutôt à contretemps pour les constructeurs automobiles.

Plaider pour une clause de revoyure déjà décidée au niveau européen

Certes, la fin du véhicule thermique en 2035 ne concerne que le continent européen. Les constructeurs présents sur plusieurs continents poursuivront la commercialisation de véhicules thermiques essence et diesel en dehors de l'Europe, c'est certain. En revanche, il y a fort à parier que ces productions non électriques se fassent au plus près des régions encore ouvertes au thermique.

Ces déclarations de Thierry Breton sont à mettre en parallèle avec celles du ministre des Transports français Clément Beaune le 6 novembre dernier, qui plaide lui également pour une clause de revoyure en 2026. Bien évidemment, le ministre français n'ignore pas que cette clause est déjà présente dans la déclaration du Conseil européen du 27 octobre 2022.

Bien évidemment, ces déclarations, qui n'ont pas vocation à remettre en cause le calendrier européen, jettent au minimum le trouble chez plusieurs constructeurs automobiles. Devant faire face à des investissements colossaux pour parvenir à cette échéance zéro carbone en 2035, ceux-ci ont au contraire besoin d'engranger de la confiance au niveau des marchés ainsi que l'acheteur qui doute encore du bien-fondé d'un véhicule électrique par rapport au thermique.

La nouvelle norme Euro 7 en ligne de mire

Pour comprendre les déclarations du commissaire européen Thierry Breton, il faut en réalité se retourner vers la future norme Euro 7 qui serait divulguée le 9 novembre prochain et qu'il porte au niveau du véhicule thermique. Cette nouvelle norme, plus drastique encore que les précédentes, toucherait cette fois-ci les particules issues du freinage et des pneumatiques. C'est un sujet très sensible au niveau français et européen puisqu'il nécessiterait pour les constructeurs automobiles un lourd investissement dans une technologie thermique qui s'arrêterait dans moins de dix ans. Plusieurs constructeurs ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne joueraient pas sur les deux tableaux. A ce propos, Carlos Tavares CEO de Stellantis a qualifié d'absurde cette nouvelle Euro 7.

Les constructeurs n'investiront pas dans Euro 7

Dans un contexte d'empilement des crises dans la filière automobile, rappelons que cette nouvelle norme Euro 7, qui arrive à contretemps par rapport à la mutation vers l'électrique, provoquerait un renchérissement de l'ordre de 3000 à 5000 euros du prix d'un véhicule thermique. Ce dossier de la norme Euro 7 arrive au mauvais moment pour l'Union européenne. La prise en compte du freinage et du pneumatique dans ce texte européen pourrait, au contraire, convaincre les constructeurs automobiles d'accélérer la mutation vers l'électrique et l'hydrogène plutôt que d'investir encore dans le thermique.