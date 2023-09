Fin du thermique et transition énergétique des flottes automobiles : le FMMC fait sa rentrée !

Le Fleet & Mobility Managers Club (FMMC), animé par la rédaction de votre magazine L'Automobile & L'Entreprise, vous invite à sa soirée de rentrée le 26 septembre prochain, à Paris. Au programme : un débat autour du thème "Fin du thermique : quelle marche à suivre pour votre flotte automobile ?", une rencontre exclusive avec Dominique Heintz, directeur de l'écurie Sébastien Loeb Racing, et du networking !

En ce mois de septembre, le Fleet & Mobility Managers Club fait aussi sa rentrée. Toute la rédaction de L'Automobile & L'Entreprise, les membres du comité d'experts ainsi que l'ensemble des partenaires du FMMC vous convient le mardi 26 septembre 2023 dès 19 heures pour une soirée placée sous le signe de la Transition Énergétique dans le cadre somptueux de l'Hôtel Marois France - Amériques (Paris 8e).

Gestionnaires de flotte, anticipez la fin du thermique en Europe en 2035

Dans le contexte de transition et d'évolutions réglementaires que nous connaissons, le FMMC et L'Automobile & L'Entreprise ont plus que jamais vocation à vous accompagner. Au cours de cette soirée, plusieurs temps forts vous attendent. Lors de la table ronde, nos experts débaterons autour d'un sujet central : "Fin du thermique en Europe : quelle marche à suivre pour votre flotte automobile ?". Nous recevrons pour en discuter :

Pascal Canfin, député européen groupe Renew Europe (interview filmée) ;

Frédéric Durant, directeur des ventes Grands Comptes et Location Longue Durée, Mobility Solutions Volkswagen ;

Christelle Werquin, déléguée générale, France Hydrogène ;

et Ichem Bardi, directeur Fleet & Logistique, Equans.

Sebastien Loeb Racing : le sport automobile comme laboratoire d'innovation

Mais avant cela - et c'est une nouveauté ! - le FMMC vous propose de prendre un peu de hauteur lors d'une rencontre et interview exclusive avec Dominique Heintz, directeur de l'écurie Sébastien Loeb Racing. La compétition automobile figure en effet depuis longtemps comme pionnière en termes d’innovation pour l'industrie. Comment aujourd'hui le sport auto s'adapte-t-il à la transition énergétique ? Quels sont les principaux défis technologiques ? Quelle perception les pilotes ont-ils du 100 % électrique ? Dominique Heintz répondra à nos (et vos) questions !

Un moment dédié au networking

Enfin, la soirée se poursuivra autour d'un cocktail dînatoire. Un moment consacré au networking où vous pourrez échanger avec vos pairs et nos partenaires autour d'une coupe de champagne.